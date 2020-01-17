Eminem’den sürpriz albüm: ‘Music to be Murdered By’

Eminem hayranlarına sürpriz yaparak önceden herhangi bir duyurusunu yapmadığı yeni albümü ‘Music to be Murdered By’ı yayınladı.
Ünlü rapçi, son çıkardığı ‘Kamikaze‘ albümünden yaklaşık iki yıl sonra piyasaya döndü. Eminem’in 11’inci albümü ‘Music to be Murdered By’da 20 şarkı yer alıyor. Dijital müzik platformlarından dinlenebilen albümden ‘Darkness’ şarkısı için bir de klip yayımlandı.
Eminem albümdeki ‘Unaccomadating’ isimli şarkısında 2017 yılında Manchester Arena’daki Ariana Grande konseri sırasında gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıyı da anıyor.
Alfred Hitchock’tan ilham aldığını söyleyen Eminem’in albümünün ismi de yönetmenin 1958 yapımı bir projesinden alıyor.