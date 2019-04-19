Emine Erdoğan’a ödül veren kurum Türk sermayeli şirket çıktı

Emine Erdoğan’a İngiltere’nin başkenti Londra’da ödül veren ‘World Humanitarian Forum Limited Şirketi’nin (Dünya İnsani Forumu) Britanya’da kurulan Türk sermayeli bir şirket olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu kurum düzenlediği etkinlikte, Emine Erdoğan’a ‘insani yardımlara ilham verici’ çalışmalarından dolayı ‘Fark Yaratan’ ödülü vermişti.

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AA’nın haberinde “Ödülle, Emine Erdoğan’ın Türkiye’nin TİKA, AFAD ve Türk Kızılay gibi kurumları aracılığı ile tüm dünyaya örnek teşkil eden insani yardım çalışmaları küresel ölçekte taçlandırılacak” denilmişti.

I am delighted to receive today in London the “Changemaker” award offered to me on behalf of my country during the UN-sponsored World Humanitarian Forum, which rewards humanitarian merits. @UN @WHForumlondon pic.twitter.com/fVQitSqYFU — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 17, 2019

Emine Erdoğan da Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Bugün, Londra’da, insani faziletlerin ödüllendirildiği BM destekli Dünya İnsaniyet Forumu’na katılarak ülkem adına şahsıma takdim edilen ‘Farkındalık Yaratanlar’ ödülünü almaktan dolayı memnuniyet duydum” demişti.

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Britanya’daki ticari sicil kayıtlarına göre söz konusu şirket Mustafa Cingöz tarafından 19 Kasım 2018’de kuruldu.

İngiltere ve Galler’de ofisleri bulunan şirketin kayıtlarına göre Mustafa Cingöz dışında, Feraye Özfesçioğlu da şirketin direktörlerinden biri. Şirketin 100 hissesi ise yine Mustafa Cingöz’e ait sermaye ile kurulan Sedef London Ltd (40 hisse), Faysalabad Ziraat Üniversitesi araştırma görevlisi Mohammed İmran Arshad tarafından kurulan Aid & Trade London Ltd (40 hisse), Mustafa Cingöz (10 hisse) ve Feraye Özfesçioğlu (10 hisse) tarafından paylaşılıyor.

Bazı basın kuruluşlarında Cingöz’ün Erdoğanların aile dostu olduğu öne sürülürken, şirketin ortaklarından Özkafescioğlu’nun daha önce AKP etkinliklerinde yer aldığı ortaya çıktı.

"Dünya İnsani Zirvesi" organizatörü Feraye Özfescioğlu, GM K.Kol.MYK üyelerimize plaket ve hediye takdiminde bulundu pic.twitter.com/dniw0RVNQx — AKPARTİ KadınKolları (@AKKADINGM) May 23, 2016

İki ismin yönetiminde olduğu Trio İstanbul şirketinin de daha önce bakanlıklar tarafından düzenlenen bazı fuar ve turizm etkinliklerinde iş yaptığı ortaya çıktı.