Emine Erdoğan: Kadınlar iş hayatına maskülenleşmeden girmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, “Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek değil, kendi özgün yaratılışlarını muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir” dedi.

Fotoğraf: DHA

Sputnik’te yer alan habere göre Emine Erdoğan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Türkiye’ye Enerji Veren Kadınlar’ ödülleri kapsamında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

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“Kadınların çalışma hayatında maskülenleşerek değil, kendi özgün yaratılışlarını muhafaza ederek bulunmaları gerektiğine inanıyorum. Gerçek eşitlik, birisinin sizi kendisine benzeterek eşitlemesi değildir. Sizin varlık alanınıza saygı göstermesidir. Kadınların, içlerindeki büyük dönüştürücü gücü, ancak kendi özgünlüklerini koruyarak açığa çıkarabileceklerini düşünüyorum. Kız çocuklarımız da ülkemizin enerji kaynakları başlığına dahildir. Lütfen kız çocuklarımızın zihinlerine barikatlar yerleştirmeyelim. Onları belli meslek gruplarına dahil olmaları için koşullandırmayalım. Kabiliyetlerine göre yol alsınlar. Anne baba olarak çocuklarımıza yapabileceğimiz en büyük katkı, onların hayallerine yatırım yapmak ve onları yüreklendirmektir.

‘Dertlerine çözüm, cinsiyet değil inanç meselesidir’

Bu nedenle onlara, dünyanın dertlerine çözüm üretecek işleri başarmanın, cinsiyet değil, inanç meselesini olduğunu anlatın. Bu akşam burada gördüğümüz başarılı kadınlar da bunun ispatıdır. Enerji sektörünün farklı alanlarında ortaya koydukları çalışmalar, hepimizi gururlandırmaktadır.”