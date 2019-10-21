Emine Bulut’un katiline müebbet hapis

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’ın yargılanmasında karar açıklandı. Varan müebbet hapse çarptırıldı.

Varan, Bulut’u 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldürmüştü. (Fotoğraflar: DHA)

Geçen 18 Ağustos’ta kent merkezindeki bir lokantada altı yıl önce boşandığı Fedai Varan tarafından, kızı F.B.V.’nin gözü önünde bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, yaralı halde kafeden çıkarılırken “Ölmek istemiyorum” diye feryat ederken çekilen ve sosyal medyada paylaşılan videosu infiale yol açmıştı.

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Varan hakkında ‘canavarca hisle tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Kızı duruşmaya getirilmedi

Varan, Kırıkkale 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya Emine Bulut’un ailesi, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile 81 ilden baro temsilcileri, sivil toplum kuruluşuları ve kadın dernekleri temsilcileri katıldı. F.B.V ise duruşmaya getirilmedi. Duruşma öncesi adliye önünde toplanan kadın derneklerinin temsilcileri, açıklama yaptı. Duruşmada Emine Bulut’un babası Ahmet Bulut, torunu F.B.V’nin velayetini almak için vasi tayin edilmesini istedi.

Sanık avukatlarından beş talep

Sanık avukatı Ersoy Aytaç, kovuşturmanın genişletilmesine dair beş talepleri olduğunu söyleyerek şunları söyledi: “Birincisi kadın örgütlerinin davaya dahil edilmesidir. İkincisi dosya içeriğinin eksiksiz olarak tüm dijital verilerle birlikte sivil toplum kuruluşları ile paylaşılması. Üçüncüsü sanığın sorgusundan sonra ilk celsede dinlenen tanıkların tekrar dinlenmesi. Dördüncü talebimiz F.B.V’ye uzman eşliğinde sorularımızı yöneltmek istiyoruz.”

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‘Tutanak cinayetten sonra hazırlandı’

Avukat Aytaç, son taleplerinin Emine Bulut’un öldürüldüğü gün saat 14.00 sıralarında Kırıkkale Cumhuriyet Polis Merkezi’ne gittiğinin dava dosyasında yer aldığını hatırlatarak, polisler hakkında soruşturma açılması ve duruşmada dinlenmeleri olduğunu söyledi.

Aytaç şöyle konuştu: “Polis merkezinde tutulan tutanakta Emine Bulut’un 11 yaşlarında bir kız çocuğu ile emniyete geldiği, Emine Bulut’un kızı üç aylıkken eşinden boşandığı, eşi ile tartıştığı, kendisine küfürlü mesajlar gönderdiğini söylediği yer alıyor. Emine Bulut’un, mesajları kızının yanında polislere göstermeyeceğini söylemesi üzerine genç kadının gruplar amiri ile teşhis odasına geçerek burada mesajları gösterdiği, tahmini 10-15 dakika sonra camdan bakarak onu takipte olan boşandığı eşinin gitmiş olduğunu düşünerek polis merkezinden ayrıldığı belirtiliyor. Tutanak saati 15.00. Muhtemelen bu tutanak Emine Bulut karakoldan ayrıldıktan sonra tutulmuştur. Ancak ne zaman tutulduğu hiçbir zaman ispat edilemeyecek. Cinayetten sonra dahi tutulmuş olabilir.”

‘Polisler tanık olarak dinlensin’

Avukat Aytaç, tutanakta imzası bulunan birisi komiser dört polis hakkında soruşturma açılması için Kırıkkale başsavcılığına suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, “Bu dört polisin tanık sıfatıyla duruşmaya çağrılıp Emine Bulut’un kendilerine ne aktardığının dinlenmesi gerekir” diye konuştu.

Sanık Fedai Varan ise “Taleplerimiz karşılanırsa konuşacağım” dedi.

Müşteki avukatları, sanık avukatının taleplerinin yargılamayı uzatmaya yönelik olduğunu söyleyerek taleplerin reddedilmesini istedi.

Öte yandan, dört polis hakkında idari soruşturma başlatıldığı da öğrenildi.

Sanık avukatlarının taleplerini reddeden mahkeme Varan’ı müebbet hapse çarptırdı.