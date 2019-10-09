Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emine Bulut’un katili hakim karşısına çıkıyor

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkıyor. 18 Ağustos’ta, 38 yaşında hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın ilk duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Fotoğraf: DHA

Cinayet, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale Menderes Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana gelmişti. Fedai Varan hakkındaki iddianame beş günde hazırlanmış, aynı gün mahkemece kabul edilmişti.

Reklam

‘Canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Varan’ın duruşması öncesinde dışarıda toplanan kadın hakları savunucuları adaletin yerini bulmasını istedi.

Türkiye’nin farklı kentlerinden 200’e yakın avukat davaya katılma talebini mahkemeye iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini açıklamıştı. Bulut, kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, kayyım olarak atanmıştı.

Reklam

Fedai Varan, 27 Ağustos’ta tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

Emine Bulut, eski eşine açtığı ‘tehdit’ davasından ‘İşsiz kalmasın’ diye vazgeçmiş

Zeynep Bastık, Çeşme konserinin gelirini Emine Bulut’un kızına bağışlayacak

Eşinin saldırısında bacağını kaybeden kadın yetkililere seslendi: Ölmek istemiyorum

Kadıköy’de Emine Bulut için ‘Ölmek istemiyoruz’ eylemi

Kadına yönelik sistematik nefret sorunumuz var

Bulut’un feryadı tüm kadınların sesi oldu: Ölmek istemiyorum

Erkek şiddeti bitmiyor: Kız kardeşini sokak ortasında dövüp bıçakladı

Kadına yönelik şiddet karnemizde bir kırık not daha: Doğum yapan karısını bıçakladı

Emine Bulut’un katiline, eşini tehdit ederek destek verdi, tutuklandı

Emine Bulut’un ölüm anını kameraya alan kişi gözaltına alınıp serbest bırakıldı

Ankara Barosu: Kadını şiddetten korumak için 6284 sayılı yasa geriye götürülmemeli

Savcılık: Bulut’un katili için ‘canavarca hisle öldürmek’ suçundan iddianame hazırlandı

Bulut’un feryadı tüm kadınların sesi oldu: Ölmek istemiyorum

SON HABERLER

9 soruda ‘yargı paketi’

Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında hazırlanan ve ‘yargı paketi’ olarak adlandırılan ‘Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi’, TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edildi. Teklifte yer alan düzenlemelere ilişkin 9 soru ve yanıtları…

Gezi davasında ara karar: Kavala’nın tutukluluğuna devam

16 şüphelinin ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet istemiyle yargılandığı Gezi davasının üçüncü duruşmasında tam 707 gündür tutuklu işadamı Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...