Emine Bulut’un katili hakim karşısına çıkıyor

Kızının önünde boğazı kesilerek öldürülen Emine Bulut’un eski eşi ve katili Fedai Varan bugün hakim karşısına çıkıyor. 18 Ağustos’ta, 38 yaşında hayatını kaybeden Bulut’u öldüren Varan’ın ilk duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Fotoğraf: DHA

Cinayet, 18 Ağustos Pazar günü Kırıkkale Menderes Caddesi üzerindeki bir dönercide meydana gelmişti. Fedai Varan hakkındaki iddianame beş günde hazırlanmış, aynı gün mahkemece kabul edilmişti.

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‘Canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Varan’ın duruşması öncesinde dışarıda toplanan kadın hakları savunucuları adaletin yerini bulmasını istedi.

Türkiye’nin farklı kentlerinden 200’e yakın avukat davaya katılma talebini mahkemeye iletti.

Milli Eğitim Bakanlığı, Emine Bulut’un 10 yaşındaki kızına öğrenim hayatı boyunca eğitim yardımı ile sosyal ve psikolojik destek verileceğini açıklamıştı. Bulut, kızına yapılan yardımların korunması ve güvence altına alınması amacıyla esas hakkında bir hüküm verilinceye kadar Enver Kılıç, kayyım olarak atanmıştı.

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Fedai Varan, 27 Ağustos’ta tutuklu bulunduğu Kırıkkale Hacılar F Tipi Cezaevinden alınarak, Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.