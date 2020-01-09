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Yaramazlara biraz batar!

Emine Bulut cinayetinde polis ifadesi: Kendisi şikayetçi olmadı

Emine Bulut’un Kırıkkale’de eski eşi Fedai Varan tarafından öldürülmeden dört saat önce sığındığı karakolda görevli olan dört polisin ifadesi ortaya çıktı. Polisler, Bulut’a yönelik ‘tehdit değil hakaret‘ olduğu için koruma atanmadığını savundu.

Emine Bulut ve Fedai Varan

Emine Bulut, 18 Ağustos günü, altı yıl önce boşandığı eşi Fedai Varan tarafından bir kafede 10 yaşındaki kızının gözü önünde bıçaklanmıştı. Ağır yaralanan Emine Bulut, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Emine Bulut’un yaralı halde kafeden çıkarılırken “Ben ölmek istemiyorum” sözleri ile kızının “Anne lütfen ölme” diye feryat ederken çekilen görüntüleri, sosyal medyada paylaşılınca infiale yol açmıştı.

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Gazete Karınca’dan Sibel Yükler’in haberine göre, Bulut karakoldan çıktıktan sonra tutanak hazırlayan polis amirinin, ‘6284 Sayılı Kanun kapsamında herhangi bir risk görmediği’ ve bu yüzden ‘tedbir almadığı’ ortaya çıktı.

Olay günü grup amiri olarak görev yapan polis memuru Ş.’nin, Bulut’un ‘herhangi bir müracaatının olmaması iddiasıyla konuyu Cumhuriyet Savcısı’na bildirmediği’ yönünde ifade veren polis amiri Ş.’nin, ‘görevini layıkıyla yaptığını’ söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

‘Görevimi layıkıyla yaptım’

Polis amiri Ş. ifadesinde, Bulut’un karakola eski eşinden hakaret içerikli mesajlar aldığı için geldiğini söyledi.

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Polis amiri Ş., Fedai Varan tarafından takip edilip edilmediğini sorduğunu, Bulut’un, “Zaman zaman takip edildiğini, ancak şu an dışarıda görmediğini ve gitmek istediğini” söylediğini iddia etti.

Bulut’un, “Herhangi bir müracaatının olmaması iddiasıyla konuyu cumhuriyet savcısına bildirmediği” yönünde ifade veren polis amiri Ş.’nin, ‘görevini layıkıyla yaptığını’ söyleyerek, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

İfadeler tutanakla çelişiyor

29 dakika karakolda kalan Bulut’un tutanağında, “Eski kocasıyla çarşıda tartıştıkları, takip edildiği ve küfür içerikli mesajlar aldığını söylediği, bu mesajların görüldüğü” yazıyor.

“Bir şikâyeti olması halinde müracaatını almamız gerektiği hatırlatılmıştır” yazan tutanağa göre Bulut, “Pencereden bakarak onu takip eden eski eşinin gitmiş olduğunu, kendisinin de gitmek istediğini, daha sonra şikâyete geleceğini beyan ederek” karakoldan ayrıldı.

Tutanak cinayetten sonra mı hazırlandı?

Cinayetin Emine Bulut’un karakoldan ayrıldıktan sonra işlendiği ve 6284 sayılı kanuna uyulmayarak koruyucu tedbirler alınmadığı belirtilen suç duyurusunda, Bulut’un 29 dakika karakolda kaldığına, ancak tutanağın karakoldan çıktıktan 10 dakika sonra hazırlandığına yer verildi.

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