Emine Bulut cinayeti: Savcılık, müebbet kararı için istinafa başvuruyor

Kırıkkale’de eski eşi Emine Bulut’u, 10 yaşındaki kızı F.B.V’nin gözü önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan’a verilen müebbet hapis cezası, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından istinaf mahkemesine götürülecek.

Kamuoyunda büyük tepki toplayan Emine Bulut cinayetinin karar duruşması bugün Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmüş, ‘canavarca hisle tasarlayarak öldürme’ suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan sanık Fedai Varan ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmış ve karar tepki çekmişti.

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Başsavcılığın açıklaması şöyle: “18/08/2019 tarihinde, 2013 yılında boşandığı eski eşi Fedai Varan (43) tarafından bıçakla boğaz, sol kol, göğüs kısmından yaralanan ve daha sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Emine Bulut’un (38) öldürülmesi olayına ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığımızın, 23.09.2019 gün ve 2019/7602 sayılı İddianamesi ile Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesine, TCK’nun 82/1 (a), (b) maddeleri uyarınca cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmış, sanığın ‘Tasarlayarak ve Canavarca Hisle Öldürme’ suçundan yapılan yargılaması sonucunda; Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinin 21.10.2019 tarih ve 2 sayılı celsesinde, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın mütalaasına kısmen aykırı olarak, sanığın TCK’nun 81/1. maddesi uyarınca müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, sanık hakkında haksız tahrik ve diğer takdiri indirim sebeplerinin uygulanmadığı, anılan kararın, resen istinafa tabii olmasının yanı sıra Cumhuriyet Başsavcılığımızca da istinaf edileceği hususu; Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.”

Karar sonrası açıklama yapan İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkan Yardımcı Birsen Baş Topaloğlu, kararın kendilerini tatmin etmediğini belirterek, “İddianamede ‘canavarca hisle’ ve ‘tasarlayarak adam öldürmek’ hükümlerinden cezalandırılması düzenlemişti. Yine mütalaada savcı, ‘canavarca hisle adam öldürmek’ suçundan cezalandırılmasını istedi” şeklinde konuştu.