Emin Pazarcı: Gül’ün gözden kaçırdığın nokta

Abdullah Gül bir süre sessiz kaldı. Son olarak da ‘polemiğe girmek istemediğini’ belirterek, KHK konusuna değinmedi, ama yine aynı tavrı sürdürdü.

Mesela, AK Parti’yi ve tabanını son derece rahatsız etmesine rağmen, Anayasa Mahkemesi’nin yetki aşımında bulunarak aldığı tahliyelerle ilgili karara örtülü olarak destek verdi. Ayrıca, yürütülmekte olan OHAL konusunda da değişik şekillerde yorumlanabilecek ifadeler kullandı.

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Demek ki, “Ben tartışma istemiyorum” demekle olmuyor. Açıklama yaparken, tartışmaya yol açmayacak ifadeler de kullanılması gerekiyor.

İşte Gül’ün gözden kaçırdığı nokta bu!

Emin Pazarcı’nın yazısı