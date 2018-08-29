Emin Pazarcı: CHP’de ‘Sol görünümlü bir ABD operasyonu’ gerçekleştiriliyor

Bugün CHP’de yaşananlar “iç çekişmeleri” aşmış durumda. CHP’de çok ciddi olaylar yaşanıyor. Muharrem İnce ekibi ve eski tüfek CHP’lilerin deyimiyle “Sol görünümlü bir ABD operasyonu” gerçekleştiriliyor.

Nasıl mı?..

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Kemal Kılıçdaroğlu’nu partinin başına getirenler, şimdi de CHP’yi yeniden dizayn etmeye çalışıyorlar. Biliyorsunuz, Kılıçdaroğlu, Soros destekli TESEV’in 183 numaralı kurucu üyesidir. Partideki son operasyonla bu oluşuma yakın isimler köşe başlarına getirildiler. TESEV’in ikiz kardeşi TÜSES üyesi Oğuz Kaan Salıcı, partide “ikinci adam” oldu. Teşkilatların başına geçirildi.

Oysa, CHP geleneğinde bu göreve hep Deniz Baykal, Önder Sav ve Adnan Keskin gibi örgütü tanıyan isimler gelirdi. Salıcı ise, geçmişte sadece İstanbul İl Başkanlığı ve İl Başkan Yardımcılığı yaptı. Örgütü tanımaz, ama O’nun başka bir misyonu var. İnce ekibini görevden alacak, Baykal’a yakın isimler ve Atatürkçüler ile Ulusalcıları temizleyecek.

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Emin Pazarcı’nın yazısı