Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Pazarcı: Akşener ve İnce tam bir diktatör edasıyla hareket ediyor

 

Konuşmalarında Erdoğan’ı içlerinde biriktirdikleri hırsı dışarı vurarak, tükürürcesine “diktatörlükle” suçluyorlar. Türkiye’ye “demokrasi getireceklerini” iddia ediyorlar. Sonra da bağırıp çağırmaya başlıyorlar…

Muharrem İnce, seçilir seçilmez Faşist rejimlere özgü tavırlar sergileyeceğini ortaya koyuyor. “Apolet sökmekten” bahsediyor.

Reklam

Meral Akşener de önüne gelenden “hesap soracağını” söylüyor. Kazanması halinde vali, kaymakam, belediye başkanı, bürokrat, devlet memuru önüne kim gelirse canına okuyacağını ilan ediyor.

Dinleyin yaptıkları konuşmaları: Tam bir diktatör edasıyla hareket ediyorlar. Devletin kurumlarını kapatıyorlar. Yakıyor, yıkıyor, satıyorlar. Tehditler savuruyorlar. Önüne gelene bedel ödetmekten söz ediyorlar…

Reklam

Sonra da 81 milyonu kucaklayacaklarını iddia edip, Erdoğan’a yükleniyorlar: Diktatör!

Emin Pazarcı’nın yazısı

SON HABERLER

Daily Telegraph: İnce yeni bir soluk, Erdoğan’a karşı ‘geniş bir cephe’ oluştu

  İngiliz gazetesi Daily Telegraph, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber yayınladı. BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı. İnce’nin memleketi Yalova’nın Elmalık köyünden geçilen haberde, “İnce’nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ancak 2003’ten beri Erdoğan’a karşı bir dizi seçimi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...