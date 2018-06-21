Emin Pazarcı: Akşener ve İnce tam bir diktatör edasıyla hareket ediyor

Konuşmalarında Erdoğan’ı içlerinde biriktirdikleri hırsı dışarı vurarak, tükürürcesine “diktatörlükle” suçluyorlar. Türkiye’ye “demokrasi getireceklerini” iddia ediyorlar. Sonra da bağırıp çağırmaya başlıyorlar…
Muharrem İnce, seçilir seçilmez Faşist rejimlere özgü tavırlar sergileyeceğini ortaya koyuyor. “Apolet sökmekten” bahsediyor.
Meral Akşener de önüne gelenden “hesap soracağını” söylüyor. Kazanması halinde vali, kaymakam, belediye başkanı, bürokrat, devlet memuru önüne kim gelirse canına okuyacağını ilan ediyor.
Dinleyin yaptıkları konuşmaları: Tam bir diktatör edasıyla hareket ediyorlar. Devletin kurumlarını kapatıyorlar. Yakıyor, yıkıyor, satıyorlar. Tehditler savuruyorlar. Önüne gelene bedel ödetmekten söz ediyorlar…
Sonra da 81 milyonu kucaklayacaklarını iddia edip, Erdoğan’a yükleniyorlar: Diktatör!