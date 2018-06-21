Emin Pazarcı: Akşener ve İnce tam bir diktatör edasıyla hareket ediyor

İngiliz gazetesi Daily Telegraph, CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce hakkında bir haber yayınladı. BBC Türkçe’nin çevirisine göre, Raf Sanchez ve Burhan Yüksekkaş imzalı haberde, İnce’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a son yıllardaki en çetin seçimini yaşattığı yazıldı. İnce’nin memleketi Yalova’nın Elmalık köyünden geçilen haberde, “İnce’nin kampanyası, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ancak 2003’ten beri Erdoğan’a karşı bir dizi seçimi […]