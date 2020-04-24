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Yaramazlara biraz batar!

Emin Koramaz: Yıllardır neoliberal politikaların halk düşmanlığı olduğunu dile getiriyoruz

Sadece kamusal sağlık hizmetleri değil, aşı programından halk sağlığı uygulamalarına kadar her aşamadaki sağlık hizmetlerini ve bu hizmetlere erişim imkanlarını kamusal bir anlayışla yürüten ülkeler, bu süreci şimdilik daha sürdürülebilir biçimde götürüyor.

Neoliberalizmin en acımasız biçimiyle uygulandığı, sağlığın ve sosyal güvenliğin tümüyle özelleştirildiği, koruyucu halk sağlığı politikalarının uygulanmadığı ülkeler ise kontrolü tamamıyla elden kaybettiler. Yurttaşlarını, hatta sağlık çalışanlarını salgına karşı koruyamadılar.

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Yıllardır neoliberal politikaların halk düşmanlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin ve sektörlerin hiçbir biçimde özelleştirilmemesi, ticarileştirilmemesi gerektiğini dile getiriyoruz.

Emin Koramaz’ın yazısı

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