Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Koramaz: Tek adam rejimi 12 Eylül darbecileri gibi kararlarını hukukun üstünde görüyor

Bu açık hukuksal gerçekliğe rağmen siyasi iktidar hukuk tanımaz tutumunda ısrar ediyor. Tıpkı 12 Eylül Darbecilerinin kendi kararlarını her şeyin üstünde gören anlayışı gibi, tek adam rejimi de kendi kararlarını hukukun üstünde görüyor. Bu hukuksuzlukla hesaplaşmadan, bu anlayış ortadan kaldırılmadan 12 Eylül rejiminin son erdiğinden bahsetmek mümkün görünmüyor.

Emin Koramaz’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi

Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...