Emin Koramaz: Tek adam rejimi 12 Eylül darbecileri gibi kararlarını hukukun üstünde görüyor

Bu açık hukuksal gerçekliğe rağmen siyasi iktidar hukuk tanımaz tutumunda ısrar ediyor. Tıpkı 12 Eylül Darbecilerinin kendi kararlarını her şeyin üstünde gören anlayışı gibi, tek adam rejimi de kendi kararlarını hukukun üstünde görüyor. Bu hukuksuzlukla hesaplaşmadan, bu anlayış ortadan kaldırılmadan 12 Eylül rejiminin son erdiğinden bahsetmek mümkün görünmüyor.
SON HABERLER
‘MİT haberi davası’: Tutuklu gazetecilerin tahliyesine karar verildi
Libya’da yaşamını yitiren MİT görevlisinin cenaze töreniyle ilgili haberler ve Twitter paylaşımları nedeniyle altı aydır tutuklu bulunan gazeteciler Hülya Kılınç, Barış Pehlivan ve Murat Ağırel’in tahliyesine karar verildi. Murat Ağırel, Aydın Keser, Ferhat Çelik, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan ve Eren Ekinci “Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama” suçlamasından beraat etti.
Almanya 160 ülkeye seyahat uyarısını uzattı
Almanya, Avrupa Birliği (AB) ülkeleri hariç 160 ülkeyi kapsayan seyahat uyarısını 30 Eylül’e kadar uzatma kararı aldı.
Son 24 saat: 1673 yeni vaka, 55 can kaybı; 943 kişi iyileşti
Türkiye’de son 24 saatte 1673 corona virüsü tanısı kondu; 55 kişi hayatını kaybetti, 943 kişi iyileşti.
Bingöl’de 4.1 büyüklüğünde deprem
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde 3.5 ve 4.1 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Sarsıntı, Erzurum ve birçok çevre ilde hissedildi.
Tutuklu gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildi
Libya’da hayatını kaybeden MİT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel tahliye edildi.