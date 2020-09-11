Emin Koramaz: Tek adam rejimi 12 Eylül darbecileri gibi kararlarını hukukun üstünde görüyor

Bu açık hukuksal gerçekliğe rağmen siyasi iktidar hukuk tanımaz tutumunda ısrar ediyor. Tıpkı 12 Eylül Darbecilerinin kendi kararlarını her şeyin üstünde gören anlayışı gibi, tek adam rejimi de kendi kararlarını hukukun üstünde görüyor. Bu hukuksuzlukla hesaplaşmadan, bu anlayış ortadan kaldırılmadan 12 Eylül rejiminin son erdiğinden bahsetmek mümkün görünmüyor.

Emin Koramaz’ın yazısı