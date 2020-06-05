Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Koramaz: Talana dayalı ekonomik düzeni insan sağlığından daha önemli görüyorlar

COVID-19 salgını dolayısıyla toplumsal ve ekonomik alanda derin yıkımlar yaşadığımız, salgın nedeniyle 4500’ün üzerinde yurttaşımızı yitirdiğimiz bu dönemde dahi bu kesimler TMMOB yasasıyla uğraşmaktan vazgeçmiyorlar. Karalama kampanyalarıyla, demokratik seçimlerle ele geçiremedikleri TMMOB ve bağlı Odalarımızı kuruluş yasasında yapacakları değişiklikle işlevsiz hale getirmek istiyorlar

Bu ısrarın nedenini çok iyi biliyoruz. Çünkü onlar, sömürüye, talana, yıkıma dayalı ekonomik düzenlerinin devamını insan ve çevre sağlığından çok daha önemli görüyorlar,

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Emin Koramaz’ın yazısı

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