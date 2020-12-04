Emin Koramaz: Siyaset konuşmaya çalışanlar organize devlet şiddetinin hedefi haline getirildi

Sandığa dayalı siyasetin bu denli güç kazanması ve siyasetin seçim dönemlerine sıkıştırılmasının en önemli sonuçlarından birisi de, seçim dönemleri dışındaki politik mücadelelerin ve parlamento dışı politik aktörlerin kriminalize edilmesi oldu.

Sokakta, kampüste, iş yerinde, pazarda, parklarda siyaset konuşmaya, siyaset yapmaya çalışanlar sistematik olarak marjinalleştirildi ve organize bir devlet şiddetinin hedefi haline getirildi.

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Toplumsal muhalefetin zor yoluyla sokaktan sökülüp, sandığa hapsedildiği o dönemde ne yazık ki bu cendereyi kırıp atamadık. Bu başarısızlığımız, geniş kitleler arasında siyasi iktidarı sandıkta yenilgiye uğratma eğilimlerini, sandık zaferini siyasal başarının yegane ifadesi olarak görme anlayışını öne çıkardı.

Emin Koramaz’ın yazısı