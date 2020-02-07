Emin Koramaz: Kanal İstanbul’da son yıllardaki en önemli yurttaş itirazlarından birini görüyoruz

Kanal İstanbul’un ÇED raporunun açıklanmasının ardından ülkemizde görmeye alışık olmadığımız türden bir seferberliğe tanık olduk. 10 günlük itiraz süresi boyunca 100 binden fazla yurttaşımız kışın en çetin şartlarında, saatlerce yağmur altında sıra bekleyerek itiraz dilekçelerini ilgili kurumlara verdiler.

Yurttaşların bu itirazları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yok sayılarak ÇED Olumlu Kararı verilmiş olsa da, kentlerine, doğalarına ve geleceklerine sahip çıkmak için açığa çıkan bu iradenin yok sayılamayacağı apaçık ortadadır.

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AKP iktidarının hukuk tanımaz hoyratlığına karşı son yıllarda giderek büyüyen yurttaş itirazının ve cesaretinin en önemli örneklerinden birini Kanal İstanbul konusunda yaşıyoruz.

Emin Koramaz’ın yazısı