Emin Koramaz: Kampüs kapısına takılan kelepçe, AKP’nin üniversitelere bakış açısının en net özetidir

Öğrenciler içeri girilmesin diye kampüs kapısına takılan kelepçe, AKP’nin üniversitelere bakış açısının en net özetidir. AKP toplumun tüm kesimlerine olduğu gibi, özgürlüğe en fazla ihtiyaç duyulan üniversitelere de pranga vurmak istemektedir.

İktidardaki 18 yılı boyunca üniversitelerin niteliğini düşürürken yaptığı buydu; kampüsleri karakola çevirirken yaptığı buydu; akademisyenleri ihraç ederken yaptığı buydu; cübbeleri polis postalları altında çiğnerken yaptığı buydu; öğrencileri ve öğretim üyelerini soruşturma ve cezalarla sindirirken yaptığı buydu ve bugün de Boğaziçi Üniversitesi’nin kapısını kelepçeleyerek yapmak istediğini en sembolik biçimde göstermiş oldu.

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Emin Koramaz’ın yazısı