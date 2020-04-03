Emin Koramaz: İktidar salgından siyasal istikbal çıkarma derdinde

Siyasi iktidar ise bu kamusal sorumluluğunu yerine getirmek yerine, süreçten siyasal istikbal çıkarma derdinde. Salgınla mücadeleyi merkezi yönetimden çok daha etkili yürüten yerel yönetimlerin önünü kesme telaşı, Büyükşehir Belediyelerinin başlattığı yardım kampanyalarına el koyma işgüzarlığı, yasadaki açık hükme rağmen bu yardım kampanyalarını ‘devlet içinde devlet’ olmakla suçlamaları siyasi iktidarın meseleye bakışını göstermektedir.

Ne yazık ki siyasi iktidar, konuya hak ettiği ciddiyetle ve kamusal sorumlulukla yaklaşmıyor.

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Emin Koramaz’ın yazısı