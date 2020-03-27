Emin Koramaz: Halkın yaşadığı gerçeklikle AKP’ninki arasında uçurum hiç bu kadar derinleşmemişti

Tüm halk kendi olanakları ve dayanışma ağlarıyla salgınla mücadele etmeye çalışırken, devlet HDP’li Belediyelere Kayyum atamakla, Kürt siyasetçileri tutuklamakla, Kanal İstanbul İhalesi düzenlemekle, cinsel suçlara ceza indirimi yapmakla, doğal koruma alanlarını imara açacak yönetmelik değişiklikleriyle, yandaş vakıflara yeni kaynak tahsisleri yapmakla uğraşıyor.

Halkın yaşadığı gerçeklikle, AKP’nin içinde bulunduğu dünya arasındaki uçurum hiç bu kadar derinleşmemişti. Bu uçurumun algı çalışmalarıyla görünmez hale getirilmesine izin vermeyeceğiz.

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Emin Koramaz’ın yazısı