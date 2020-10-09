Emin Koramaz: Demokratik kurumlarla ilişkisini ‘ya benimsin ya kara toprağın’ düzeyinde tutan siyasi iktidar

Geçtiğimiz hafta içinde İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve üst kuruluşları, birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek olan etkinliklerin ve genel kurullarının 1 Aralık’a kadar ertelenmesi iktidarın fırsatçı zihniyetini bir kez daha gözler önüne serdi.

(…)Bu genelge, demokrasiyle ve demokratik kurumlarla ilişkisini ‘ya benimsin ya kara toprağın’ düzeyinde tutan siyasi iktidarın, kamu kurumu niteliğindeki meslek örgütlerini işlevsizleştirme politikalarının bir parçasıdır. Daha önce soruşturmalarla, davalarla, yasal düzenlemelerle uyguladığı bu yıldırı politikasını, şimdi de salgınla mücadele kisvesi altında uygulamaktadır.

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Emin Koramaz’ın yazısı