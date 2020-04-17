Emin Koramaz: Bu dönemde toplumsal muhalefete düşen kestirme bir kurtuluş beklentisine kapılmak değildir

Yaşadığımız küresel salgının da tüm dünya çapında ekonomik, sosyal ve siyasal etkileri olacaktır. Fakat bu etkilerin yaratacağı sonuçlar konusunda aceleci davranmamakta fayda var. Toplumsal gelişmeler söz konusunda olduğunda olaylar ve sonuçları arasından basit bir nedensellik ilişkisi kurmaya çalışmak bizleri çoğu zaman hataya ve hayal kırıklığına sürükler.

Böylesi dönemlerde toplumsal muhalefete düşen, kestirme bir kurtuluş beklentisine kapılmak değil, krizin yarattığı sosyal kırılmaları toplumsal mücadeleye eklemleyecek adımlar atmaktır.

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Emin Koramaz’ın yazısı