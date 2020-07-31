Emin Koramaz: AKP pandemiyi kurduğu rejimi pekiştirmek için kullanıyor

18 yıl boyunca sistematik biçimde uygulanan politikalarla demokrasinin yerine tek adam yönetiminin, laikliğin yerine İslamcılığın, sosyal devlet anlayışı yerine tarikat-cemaat ilişkilerinin ve hukukun üstünlüğü yerine parti devleti anlayışının egemen olduğu bir ülke yaratıldı.

AKP, pandemi sürecini ve içinde bulunduğumuz yaz aylarını, inşa ettiği bu rejimi pekiştirmek için kullanıyor. Genelde yaz ayları insanların hayatın gündelik telaşından uzaklaştığı, siyasal gündemin etkinliğinin azaldığı, psikolojik ve fiziksel olarak dinlenerek-yenilenerek geçirdiğimiz dönemlerdir. Bu yıl bu rutinin dışına çıkılmışa benziyor.

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Emin Koramaz’ın yazısı