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Yaramazlara biraz batar!

Emin Koramaz: 19 yıllık AKP iktidarında su yönetiminin başarısız olduğu gün gibi aşikar

Coğrafyamızın yağış rejiminde kimi yıllarda yaşanan düzensizlikler bilinen bir gerçekliktir. İnsanoğlunun binlerce yıllık uygarlaşma süreci de zaten insanlığı coğrafyanın, iklimin ve doğa olaylarının tahakkümünden kurtarma mücadelesidir. Bilimin ve teknolojinin eriştiği bugünkü boyutlar göz önüne alındığında, birkaç ay yağmur yağmadı diye yurttaşların susuzluktan kırılması, ülkeyi yönetenlerin hazırlıksızlığının ve sorumsuzluğunun göstergesidir.

Eğer bugün kuraklık karşısında büyük kentlerimizin ve tarım alanlarımızın susuz kalması gibi bir sorunla karşı karşıya isek 19 yıllık AKP iktidarında su yönetiminin başarısız olduğu gün gibi aşikardır.

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Nüfusu 16 milyon olan İstanbul’un su kaynaklarının nasıl tahrif edildiği, Melen Projesi’nin nasıl başarısızlığa uğradığı, Ankara’da insanların Kızılırmak suyunu içmek zorunda kaldığı, İzmir, Bursa gibi büyük kentlerimizin de nasıl susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kaldığının halkımız tarafından bilinmesi gereklidir.

Emin Koramaz’ın yazısı

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