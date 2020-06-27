Emin Çölaşan: Yasalarda ‘Abdülhamit’i eleştirmek suçtur’ diye hüküm mü var?

Tele 1 kanalının sunucusu ve program yapıcısı gazeteci arkadaşımız Merdan Yanardağ son programlarından birinde Sultan Abdülhamit’i eleştirmiş.

Hemen ardından RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in yaptığı şu kısa açıklamaya ve üslubuna dikkatinizi çekerim:

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“Programın sunucusu olan Merdan Yanardağ isimli şahsın Sultan Abdülhamit Han ile ilgili sözleri nedeniyle inceleme başlatılmıştır.”

Eleştirdiyse, gerçekleri söylediyse ne olmuş yani?

Ne yani, ülkemizin yasalarında “Abdülhamit’i eleştirmek suçtur” diye bir hüküm mü var?

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Nasıl kafalar ki bunlar, şimdi padişah efendimizi (!) eleştirmeyi bile suç saymaya başlamışlar!

Şimdi sıra İngiliz zırhlısıyla yurt dışına kaçıp Hristiyan alemine sığınan halifemiz ve son padişahımız efendimiz Vahdettin’e gelsin, onu eleştirenler için de aynı uygulamaları yap!

İncelet bakalım Ebubekir Bey…

Emin Çölaşan’ın yazısı