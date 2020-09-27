Emin Çölaşan: Yarın başımıza neler geleceğini, kimlerin gözaltına alınacağını bilmiyoruz

Sevgili okurlarım, adına RTÜK denilen kuruluşta AKP-MHP ortaklığı çoğunlukta.

Onlar ne derse o oluyor… Görevleri kendilerinden yana olmayan, iktidarı eleştiren televizyon yayınlarını izleyip ceza kesmek.

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Cezalar iki bölümden oluşuyor… Ya çok ağır ve altından kalkılması zor para cezaları, ya da geçici bir süre için ekran kapatma!..

Ekranda ağzınızdan çıkan her söz AKP-MHP ikilisi açısından bakıldığında ceza nedeni olabilir.

Geçtiğimiz haftalarda Tele-1‘i kapattılar, şimdi sıra geldi Halk TV‘ye…

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Zaten medya öylesine devşirildi ki, bu ikisi dışında muhalefet yapabilen televizyon kanalı çok az

Büyük baskılar altındayız…

Herhangi bir suç işlememiş olan nice gazeteciler cezaevine tıkılıyor…

Hiçbirimiz yarın başımıza neler geleceğini, hangi davaların açılacağını, kimlerin gözaltına alınacağını bilmiyoruz.

Ülkemize getirdikleri “Basın özgürlüğü, fikir ve ifade özgürlüğü” işte bu.

Emin Çölaşan’ın yazısı