Emin Çölaşan: Yandaş medyada olanlar

Dün gelen haberlere göre Hürriyet’in 44 çalışanı, önceki gün posta tebligatlarıyla kovulmuş. Bunu duyunca kendi kendime söylendim: “Hiç değilse beni İzmir Kordon’da beş yıldızlı Deniz restoranda kovmuşlardı!”
Hürriyet ve Milliyet’in şimdiki gizli patronu, rahmetli Erdoğan Demirören’in oğlu olan Yıldırım Demirören.
Geçmişte Beşiktaş’ın başkanıydı, kulübü altından kalkılması mümkün olmayan borçlarla resmen batırdı. Sonra bugünkü iktidar onu Futbol Federasyonu Başkanı yaptı, orasını da batırdı.
Demek ki şimdi sıra gelmiş Hürriyet ve Milliyet’i batırmasına!