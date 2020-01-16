Emin Çölaşan: Voleybol milli takımımızın Tokyo’ya gitmesi hepimizi gururlandırdı; bazıları hariç

2020 Tokyo Olimpiyat oyunları bu yıl temmuz ayında başlayacak… Bizim de bazı sporcularımız Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda yarışmaya hak kazandı. Çeşitli dallarda gidecekler…

Tekvando, boks, güreş, judo ve atletizm…

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Ama biri hariç hiçbir dalda takım düzeyinde katılma olanağı elde edemedik. Bu başarıyı sadece kadın voleybol milli takımımız birkaç gün önce sağladı.

Tokyo’ya gitme hakkını bilekleri, oyun güçleri ve zekalarıyla elde ettiler.

Böylesine büyük bir başarı millet olarak hepimizi gururlandırdı.

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Ama bazıları hariç!..

Ve bunlardan biri, bu büyük başarı sonrasında ses verdi.

Emin Çölaşan’ın yazısı