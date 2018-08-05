Emin Çölaşan: ‘Ver Rıza’yı al papazı’ diyemedik, deseydik bu iş olacaktı

Dikkat ediniz, bu kanlı pazarlık (!) sürecinde Türk vatandaşı olan ve ABD’de hapis yattığı iddia edilen Rıza Zarrab’ın ismi hiç geçmiyor.

Bazıları onun zaten serbest bırakıldığını, keyfinin son derece gıcır olduğunu savunuyor.

Bizim iktidar geçmişte çok büyük hizmetlerinden yararlandığı Rıza’yı neredeyse unuttu, defterden sildi!

Oysa o adam çok önemliydi…

Bizimkiler papazı bırakma karşılığında Fetullah’ın iadesini ısrarla istemeseydi, Rıza’yı kurtarma şansı yüksek olurdu!

“Biz papazı bırakalım… Sen al papazı, karşılığında bize Rıza’yı ver…”

ABD Fetullah’ı nasıl olsa vermeyecek.

Bunu bütün dünya alem biliyor.

Hiç değilse Rıza’ya kavuşmuş olurduk yani, fena mı olurdu!

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“Ver Rıza’yı al papazı” diyemedik.

Deseydik bu iş olacaktı.

Şimdi işin yoksa uğraş dur bakalım!

Emin Çölaşan’ın yazısı