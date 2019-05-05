Emin Çölaşan: Varsa yoksa YSK konuşuluyor, artık sıktı…

Şimdi YSK şunu çok ciddi olarak düşünmek zorundadır:

Hangi tarihi belirlersek belirleyelim, yenilenen seçim tatil dönemine denk gelecek ve seçmenlerin önemli bir bölümü oy kullanamayacaktır. Bu durum seçim adaletine gölge düşürecektir.

Bu da doğal olarak AKP’nin işine yarayacaktır.

Bunu en başta Recep Bey olmak üzere AKP yönetimi de çok iyi biliyor ve açıktan olmasa bile söylüyorlar.

Türkiye İstanbul için nasıl bir karar çıkacağına kilitlendi. Varsa yoksa bu konu konuşuluyor, herkes bunu soruyor.

Başkan ve üyeleri kusura bakmasın ama YSK artık sıktı…

Başta İstanbul halkı olmak üzere milyonlarca insanımızı böylesine bekletmeye, ciddiyetten yoksun itirazları gerekçe gösterip İstanbul’a yapılacak hizmetleri aksatmaya sanırım hakları yoktur.

Bir an önce versinler kararı, yetti artık.

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Emin Çölaşan’ın yazısı