Emin Çölaşan: Türkiye özellikle bu iktidar döneminde adeta bir yolsuzluklar-vurgunlar ülkesine dönüştü

Sevgili okurlarım, Türkiye özellikle bu iktidar döneminde adeta bir yolsuzluklar-vurgunlar ülkesine dönüştü.

Türk Milleti belli kadrolar ve kişiler tarafından göz göre göre soyuluyor. Siz bu soygunları istediğiniz kadar belgeleyin, konuları Meclis’e getirin, araştırmalar yapın, kitaplar yazın, hesap soran yok…

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Adına Şehir Üniversitesi denilen bir üniversite kuruluyor. Kurucuları ve sorumluları arasında çok ilginç isimler var:

Ali Babacan… Recep Bey’in geçmişteki Başbakan Yardımcısı.

Ahmet Davutoğlu… Recep Bey’in geçmişteki Dışişleri Bakanı ve Başbakanı.

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Mehmet Şimşek… Recep Bey’in Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı.

Ömer Dinçer… Yine Recep Bey’in geçmişteki Başbakanlık Müsteşarı ve Milli Eğitim Bakanı…

Ve Abdullah Gül… Kendisinden önce Cumhurbaşkanı seçtirdiği zat.

Gördüğünüz gibi, bir süre öncesine kadar Türkiye Cumhuriyeti Devletini Recep Bey’le birlikte bunlar ekip halinde yönetiyordu! Devletimiz, milletimiz ve paralarımız onlara emanet edilmişti!

Emin Çölaşan’ın yazısı