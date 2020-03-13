Emin Çölaşan: Toplum Recep bey ve onun iktidarına artık güvenmiyor

Sözcü Ankara bürosunun aylık alışverişini (daha ekonomik olsun diye) toptancı marketlerden, bizim büro işlerine koşturan Durmuş Akdoğan yapar.

Çarşamba onun alışveriş günü idi…

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Çay, kahve, sabun, tuvalet kağıdı, deterjan vesaire…

İlk korona olayı birkaç saat önce, gece yarısını geçe Sağlık Bakanı tarafından açıklanmıştı.

Durmuş önceki gün işini bitirmiş, öğle saatlerinde büroya geldi:

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“Ben böyle şey görmedim. Raflarda hemen hiçbir şey kalmamıştı. Kasaların önünde uzun kuyruklar oluşmuştu. Üstelik fiyatlar da birkaç saat içerisinde zamlanmıştı. Bu insanlara birkaç saat içerisinde ne olduğunu anlayamadım.”

Saatler ilerledikçe ‘yağma’ haberleri yoğunlaştı.

Bu durumun apaçık bir nedeni vardı…

İktidara duyulan güvensizlik.

İsteyen istediğini söylesin ama karşımızdaki acı gerçek ne yazık ki budur.

Toplum özellikle Recep Bey ve onun iktidarına artık güvenmiyor.

Emin Çölaşan’ın yazısı