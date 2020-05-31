Emin Çölaşan: Toplanan paralar nerelere gitti, kimlere verildi?

AKP iktidarı bundan bir süre önce, korona salgını için kampanya başlatmıştı…
“Biz bize yeteriz Türkiyem!”
(…)
Bu kampanya için sorulan çok önemli sorular vardı ama bunlardan birine bile yanıt verilemedi:
-Bağış kampanyasına kaç kişi katıldı?
En önemli soru:
-Bu toplanan paralar nerelere gitti, kimlere verildi?
Şimdi kafalarda ciddi kuşkular dolanıyor:
Biliyorsunuz, karşımızda dev gibi duran ve çok büyük rakamlara ulaşan bütçe açıkları var.
Salgın nedeniyle toplanan paracıklar sakın bütçe açığına bir çare olsun diye kullanılmış olmasın!