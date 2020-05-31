Emin Çölaşan: Toplanan paralar nerelere gitti, kimlere verildi?

AKP iktidarı bundan bir süre önce, korona salgını için kampanya başlatmıştı…

“Biz bize yeteriz Türkiyem!”

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(…)

Bu kampanya için sorulan çok önemli sorular vardı ama bunlardan birine bile yanıt verilemedi:

-Bağış kampanyasına kaç kişi katıldı?

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En önemli soru:

-Bu toplanan paralar nerelere gitti, kimlere verildi?

Şimdi kafalarda ciddi kuşkular dolanıyor:

Biliyorsunuz, karşımızda dev gibi duran ve çok büyük rakamlara ulaşan bütçe açıkları var.

Salgın nedeniyle toplanan paracıklar sakın bütçe açığına bir çare olsun diye kullanılmış olmasın!

Emin Çölaşan’ın yazısı