Emin Çölaşan: Suriye işinden bugüne kadar herhangi bir kazancımız oldu mu?

Sevgili okurlarım, burada daha önce birkaç kez sorduğum soruyu şimdi bir kez daha aynen sormak istiyorum:

Aradan geçen yıllar boyunca biz bu iş için büyük kayıplar verdik…

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Hem maddi, hem de (daha önemlisi) manevi olarak…

Sorum şu: Biz bu Suriye işinden bugüne kadar milletçe ne kazandık, herhangi bir kazancımız oldu mu?

Lütfen çok dikkat ediniz, bu soru çok önemlidir… Lütfedip açıklasınlar!..

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Ama yanıt veremiyorlar.

Başımıza durup dururken çorap örenlerin Türk Milletinden gizlediği ‘Büyük sır’ işte budur.

Emin Çölaşan’ın yazısı