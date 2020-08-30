Emin Çölaşan: Şimdi yine savaş veriyoruz ama bu kez savaşın niteliği değişti

Bundan 98 yıl önce cephede savaş veriyorduk. Karşımızda düzenli bir düşman ordusu vardı.

Şimdi yine bir savaş veriyoruz ama bu kez savaşın niteliği değişti. Karşımızda bir değil, çok sayıda düşman var.

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Üstelik günümüzün düşmanları sinsi!

Bir bölümü bölücülük, bir başka bölümü ise şeriatçılık maskesi taşıyor.

Hangisinin nereden, nasıl ve ne zaman vuracağını bilemiyoruz!..

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Belki daha da tehlikelisi, gerçek düşmanlarımız arasında şunlar da var:

Memleketi soyan hırsızlar, namussuzlar, vurguncular, rantçılar, rüşvetçiler, halkın din duygularını sömürenler, siyaseti camilerde yapanlar…

Ve Atatürk’e dil uzatmaya yeltenen utanmazlar…

98 yıl önce düşman belliydi ve işte oradaydı.

İşte şimdi o hallere geldi ki, ulusal bayramlarımızı kutlamak bile yasaklandı!

Emin Çölaşan’ın yazısı