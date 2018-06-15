Emin Çölaşan: Recep Bey’in günün birinde böylesine ürkek olacağını düşünemezdim

30 gün ramazan boyunca kutsal dinimizi hiç utanıp sıkılmadan yine tepe tepe kullandılar, insanları böldüler, birbirine düşürdüler. Yetiştirdikleri kindar nesil’i dibine kadar kullandılar. Camileri, Kur’an kurslarını, iftar sofralarını kendi siyasi çıkarları doğrultusunda sömürüp durdular. Camilerin içinde iftar sofraları kurdular. Haklılar!.. Çünkü onlar Müslüman, onlardan olmayanlar değil! Ramazan onların, dini bayramlarımız yine onların!

Karşımızda bir cumhurbaşkanı var, her gün, her yerde ve herkese bağırıp çağırıyor, yerli yabancı herkese posta koyuyor. Ama Muharrem İnce’nin “Gel televizyona birlikte çıkalım, istediğin konuyu tartışalım” çağrılarına yanıt vermiyor, veremiyor. Ben Recep Bey’in günün birinde böylesine ürkek olacağını, korkacağını, doğrusunu isterseniz hiç düşünemezdim!

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Emin Çölaşan’ın yazısı