Emin Çölaşan: Müjde piyasaları etkilemekten uzak kaldı

Dünyanın pek çok ülkesinde verimli veya verimsiz petrol ve doğalgaz her gün bulunur.

Acaba bizim kuyu bu açıdan nasıl?

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Bunu anlayacak teknik birikime sahip değiliz ama önceki gece izlediğim yabancı televizyon kanallarının hiçbirinde böyle abartılı hususlar yer almıyordu.

BBC, CNN, El Cezire ve diğerleri, hepsi alt yazılarda bir cümlelik bir haber olarak geçiyordu.

Sonra öğrendik, meğer sondaj işleri 2023 yılında bitecek ve gazımıza ancak üç yıl sonra kavuşmamız mümkün olacakmış!

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Cuma sabahı, açıklamadan hemen önce döviz sert bir biçimde düştü.

Zaten böyle olması gerekirdi.

Dünya liderimiz açıklama yaptı, bu kez döviz anında ve yeniden yükseldi.

Yani söz konusu müjde piyasaları etkilemekten uzak kalmıştı.

Borsada ise herhangi bir olumlu gelişme, yani yükselme olmadı.

Demek ki piyasalar bu müjdeli haberi benimsememişti!

Emin Çölaşan’ın yazısı