Emin Çölaşan: Kılıçla hutbe okuyan Diyanet başkanı, kurbanlara eziyet edilirken neredeydi?

Kurbanlık kesme olayına girişip kendini kesen acemi kasapların zaten haddi hesabı yok…

Bıçağı kaydırınca kolları, bacakları, parmakları, suratları kesilmiş.

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Yedi bin dolaylarında acemi kasap bayramın özellikle birinci günü, soluğu hastanelerin acil servislerinde aldı.

Bir katliamdan çıkmış gibi kan revan içinde bir takım tipler…

Kurban bayramı boyunca kaç hayvan kesildiğini bilemiyoruz.

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Yüz binlerce olsa gerek…

Bunların en az yarısı her bayramda olduğu gibi o gün de işkenceye tabi tutuldu.

İki bıçak hamlesiyle kesilmesi mümkün olan boğazlarına belki yirmi kez bıçak vurdular, hayvanları delik deşik ettiler.

Bunun adı işkence değil de nedir?

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Ayasofya camisinin minberlerine elinde kılıçla çıkıp hutbe okuyan Diyanet Başkanı, o zavallı hayvanlara böylesine eziyet çektirilirken acaba nerede idi?

Olanları görmedi mi?

Niçin ağzını açıp o konuda bir tek cümle bile söylemedi?

Söyleyemezdi çünkü o işin içinde ‘Siyaset’ yoktu!

Emin Çölaşan’ın yazısı