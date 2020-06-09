Emin Çölaşan: Kendimizi sansürlemeyi sürdürmek zorunda kalacağız

AKP iktidarı toplum üzerinde her açıdan baskı oluşturmaya çalışıyor. Suçsuz insanlar gözaltı süreci ve tutuklamalarla susturulmaya çalışılıyor.

Yargı ellerinde… Süreç gözaltılarla başlıyor, sonra adliyeye sevk, savcılık ifadeleri ve mahkeme kararıyla tutuklanıp içeri tıkılmak! Gazeteciler, siyasetçiler ve çok sayıda masum insanımız her vesile ile alınıp götürülüyor. Ama en başta gelen iki kesim gazeteciler ve siyasetçiler…

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Ne tuhaf!..

Darbe döneminde değiliz, sıkıyönetim ortamında yaşamıyoruz…

Ama baskılar giderek artıyor.

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Daha da artacak…

Ve bizler kendi yazılarımızı, kendi sözlerimizi kendimiz sansür etmeyi ne yazık ki sürdürmek zorunda kalacağız.

Arkadaşlarımızın en kısa zamanda bırakılmasını diliyor ve bekliyoruz.

Emin Çölaşan’ın yazısı