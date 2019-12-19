Emin Çölaşan: Kanal İstanbul ve rant ekonomisi

Nasıl soyulduğumuzu, ülkemizin paralarının nasıl çarçur edilip peşkeş çekildiğini birkaç güncel örnekle anlatmaya çalışayım.

Bir düşünün… Günün birinde birileri ortaya çıkıp “İstanbul Boğazında gemi trafiği yoğunlaştı. Bu durumda Kanal İstanbul’u yapmak gerekir” demeye başladı.

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Oysa bunu yapmak için elinizde bu işe ayıracak milyarlarca dolar nakit para olması gerekiyor…

Karadeniz’den Marmara denizine bir kanal açacaklar!

Türkiye sözünü ettiğim milyarlarca doları nereden bulup da o gereksiz kanalı açacak?

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Bilen var mı?

O paralar bizim cebimizden birilerinin kaprisleri uğruna, birileri rant elde etsin diye mi savrulup gidecek?

Emin Çölaşan’ın yazısı