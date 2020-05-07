Emin Çölaşan: İster misiniz kısıtlamayı 16 Mayıs’ta başlatıp 26 Mayıs gece yarısı sona erdirsinler

İster misiniz 19 Mayıs’ı da kapsayan önceki üç kısıtlama süresine aradaki üç günü de ekleyip (ve Şeker Bayramı’nın üç gününü de katıp) uzatsınlar ve kısıtlamayı 16 Mayıs Cumartesi başlatıp 26 Mayıs Salı günü gece yarısı sona erdirsinler…

Gerek 19 Mayıs’ı da kapsayan hafta sonu yasağı ve gerekse Şeker Bayramı’nı da kapsayan ikinci hafta sonunu bunlar birleştirecek mi?

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Bunu ne zaman açıklayacaklar?

Özellikle bayram ziyaretleri de ister istemez yasak kapsamına girecek mi?

Türkiye’nin dört bir yanında milyonlarca insan bu soruların yanıtını merak ediyor.

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Bir an önce karar verseler…

Herkes, bütün kesimler ne olacağını, nasıl bir karar alınacağını bir öğrense!

Emin Çölaşan’ın yazısı