Emin Çölaşan: ‘İstediğimiz yerleri ele geçirdik’ demekle bu savaş bitmez

Zira Suriye topraklarında üslenmiş olan PKK, IŞİD gibi terör örgütleriyle önümüzdeki günlerde yoğun çatışmalar, sonra örgütlerin propaganda faaliyeti başlayacak. Bütün dünyaya sahte fotoğraflar, kamera görüntüleri, düzmece ölüm ve zulüm tabloları servis edilecek ve karşımızdaki uluslararası cephe işte o zaman daha da azgınlaşacak.

Suriye harekâtını yöneten bizimkiler biraz da işin bu gibi boyutlarına bakıp ders çıkarmalı… Zira bu iş “Biz girdik, istediğimiz yerleri ele geçirdik, yüzlerce teröristi öldürdük” demekle bitmeyecek!

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Keşke o kadar basit olsaydı.

Emin Çölaşan’ın yazısı