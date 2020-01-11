Emin Çölaşan: İşsizlik sorunu ve iktidarın yapay gündemi

Belediye 12 temizlik işçisi alacak, başvuru sayısı binlerce…

İş kuyrukları uzayıp gidiyor, ülkeyi yönetenlerin umursadığı yok.

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Onların yapay gündemi başka…

Kanal İstanbul, üretilmesi bir masal olan yerli ve milli (!) otomobil, Libya, Irak, Suriye falan!

İşsizlik belası konusunda hiçbiri ağzını açıp konuşamıyor.

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Kürsülere çıkıp bize her gün nutuk atan aymazlar bu konuda suskun!..

Ve işsizlik canavarının pençeleri altında inim inim inleyen yaşlısı genci, kadını erkeği, kayıtlısı kayıtsızı ile birlikte en az beş milyon insanımız ıstırap çekiyor…

Emin Çölaşan’ın yazısı

