Diken

Yaramazlara biraz batar!

Emin Çölaşan: İşsizlik sorunu ve iktidarın yapay gündemi

Belediye 12 temizlik işçisi alacak, başvuru sayısı binlerce…

İş kuyrukları uzayıp gidiyor, ülkeyi yönetenlerin umursadığı yok.

Reklam

Onların yapay gündemi başka…

Kanal İstanbul, üretilmesi bir masal olan yerli ve milli (!) otomobil, Libya, Irak, Suriye falan!

İşsizlik belası konusunda hiçbiri ağzını açıp konuşamıyor.

Reklam

Kürsülere çıkıp bize her gün nutuk atan aymazlar bu konuda suskun!..

Ve işsizlik canavarının pençeleri altında inim inim inleyen yaşlısı genci, kadını erkeği, kayıtlısı kayıtsızı ile birlikte en az beş milyon insanımız ıstırap çekiyor…

Emin Çölaşan’ın yazısı

SON HABERLER

Ekonomist Alkin: İşsizlikte kısa vadede tek haneyi görmemiz zor

İşsizlikte bu ay görülen gerilemenin, ekonomik büyümenin 2019’un son çeyreğinde hızlanmasından kaynaklandığını belirten Altınbaş Üniversitesi’nden Prof. Dr. Emre Alkin, “Kalıcı bir tek haneli işsizlik için 2023 yılını beklemek zorunda kalacağız” diye konuştu.

Yüzüne kezzap atılan Berfin’den Erdoğan’a: Kızı yerine koyduğu için teşekkür ederim

Eski erkek arkadaşı Casim Ozan Çeltik’in yüzüne kezzap attığı Berfin Özek (20), Cumhubaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, Çeltik’e verilen 13.5 yıl hapis cezasını az bulduğunu açıklamasının ardından, “Cumhurbaşkanımız beni kızı yerine koyduğu, savcılara vicdandan bahsettiği için çok teşekkür ederim. Bu söyleminden sonra morallerimiz yükseldi” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...