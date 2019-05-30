Emin Çölaşan: İmamoğlu TRT dahil yandaş kanallardan bence uzak durmalı

İmamoğlu kendisini sadece İstanbul’a değil, bütün Türkiye’ye saydırdı ve sevdirdi.

Bundan sonra, hele Binali Yıldırım’la birlikte yayına çıkacağı takdirde kanalını ve katılacak olanları iyi seçmelidir.

TRT dahil yandaş kanallardan bence uzak durmalıdır.

Hele ve hele patronları büyük iş adamları olan televizyon kanallarına adım bile atmamalıdır. Aksi takdirde her türlü tuzak onu bekliyor olacaktır.

Kendisini daha fazla ifade etmek ve bazı gerçekleri açıklamak istiyorsa örneğin Halk tv, Tele 1, Krt, Fox’ta Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya var.

Emin Çölaşan’ın yazısı