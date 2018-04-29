Emin Çölaşan: İkinci bir Ekmeleddin vakası yaşamaktan kurtulduk, bizi Allah korudu

Evet, beyefendi sütre gerisine çekilmiş ve olacakları bekleme sürecine girmişti. İyi bir teklif aldığı takdirde ortaya aday olarak çıkacak, hem de üzerine balıklama atlayacaktı ama olmadı!.. Ve dün yaptığı açıklama ile son noktayı koymak zorunda kaldı. İşin ilginç yanı, açıklama sonrasında gazetecilerin soru sormasına da izin vermedi. Vermesi de beklenemezdi çünkü adam gibi sorulacak hiçbir soruya tutarlı yanıt vermesinin mümkün olmadığını biliyordu. Sonuçta, ikinci bir Ekmeleddin vakası yaşamaktan kurtulmuş olduk. Bizi Allah korudu, bu sefer ucuz atlattık!

Emin Çölaşan’ın yazısı