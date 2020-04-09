Emin Çölaşan: ‘Gereksiz’ saydıkları hastaneleri kapattılar; hepsinin boş binaları ortalıkta duruyor

‘Gereksiz (!)’ saydıkları çok sayıda hastaneyi kapattılar.

Örneğin Ankara’da Numune, Yüksek İhtisas gibi nice hastaneler kapatıldı. İstanbul’da ve Türkiye’nin dört bir yanında aynı şeyi yaptılar.

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Hepsinin boş binaları şimdi ortalıkta duruyor.

O hastanelerde görev yapmakta olan sağlık çalışanları ya emekli edildi, ya özele geçti, ya da başka hastanelere atandı.

Recep Bey şimdi önemli bir karar açıkladı.

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İstanbul’da iki adet bin yataklı hastane açılacak. Yapımına başlandı.

45 gün sonra bu hastaneler göreve başlamış olacak.

Bu sözü 3 Nisan Cuma günü verdi.

Ekleyin buna 45 gün, bitim tarihi mayıs ortası olur.

Haydi elde olmayan gecikmeleri falan ekleyelim, en geç mayıs sonu diyelim.

Bizim bir atasözümüz vardır…

Acele işe şeytan karışır!

Yanılmayı dilerim…

Ama çok acele yapılan bu işlerden de anladığımız kadarıyla, başımızda olan ve giderek yayılan bu salgın belasını alt etmek kolay olmayacak.

Emin Çölaşan’ın yazısı