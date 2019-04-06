Sevgili okurlarım, şimdi bundan sonra neler olabileceğine çok kısaca, özetle bakalım ve toplumu bekleyen ortamı biraz olsun görelim.
– Bu geciktirmenin temel amacı Büyükşehir’deki bazı kirli belgelerin ve dosyaların temizlenip yok edilmesine yönelik. İtirazlarla zaman kazanma peşindeler.
– Yüksek Seçim Kurulu İstanbul’u CHP’ye verebilir. O takdirde en önemli bilgi ve belgeler zaten yok edilmiş olacaktır.
– Yüksek Seçim Kurulu seçimlerinin yenilenmesine de karar verebilir. Her şey beklenir. O takdirde İstanbul Büyükşehir bugünkü AKP kadrolarının elinde yeni seçime kadar kalır. Ancak Türkiye gerilir, büyük olaylar bile çıkabilir. Onca gerilime karşın, yenilenen seçimi kimin kazanacağı ise hiç belli olmaz!
Emin Çölaşan: Geciktirmenin amacı büyükşehirdeki kirli belgelerin yok edilmesine yönelik
Sevgili okurlarım, şimdi bundan sonra neler olabileceğine çok kısaca, özetle bakalım ve toplumu bekleyen ortamı biraz olsun görelim.