Emin Çölaşan: Feyzioğlu istiyor diye barolar bölünecek

Sevgili okurlarım, Metin Feyzioğlu’nun korumacısı olan iktidar çok büyük bir hata yapmak üzere…

Baroları ve avukatları bölmek.

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Bu, çok tehlikeli bir oyundur ve sonunun nereye varacağını kestirmek öyle kolay bir iş değildir.

12 Eylül öncesi olayları biraz olsun anımsayalım.

Toplum her açıdan ikiye bölünmüştü.

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Memurlar, işçiler, öğretmenler ve hatta polisler…

Her kesimin ayrı dernekleri ayrı sendikaları vardı.

(…)

Bu yasa çıktığı takdirde olacakları şimdi bir düşünün…

Metin istiyor diye barolar bölünecek ve yeni barolar kurulacak.

Sonrası örneğin (sadece en büyük baro olan İstanbul’dan örnek vereyim) şöyle gelebilir…

Devrimci İstanbul Barosu.

Muhafazakâr İstanbul Barosu.

Çağdaş İstanbul Barosu.

Ülkücü İstanbul Barosu…

Yenilikçi Baro…

Emin Çölaşan’ın yazısı