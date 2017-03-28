Emin Çölaşan: Evet, Hakan Şükür yakın geçmişte AKP milletvekili idi

Fetullah’ın en yakınlarından biri olan bu şahsı Recep Tayyip İstanbul’dan AKP milletvekili seçtirmişti. Üstelik Hakan’ı önce TRT’den, sonra da Lig TV’den maaşa bağlatmışlardı. Meclis’e asla gelmiyor, iki kanaldan da çok büyük paralar alıyor, ancak miktarı gizli tutuluyordu.

Ne zaman ki Fetullah’la Tayyipgiller iktidarı papaz oldu, hükümet bu arkadaşın bütün mal varlığına ve banka hesaplarına (15 Temmuz olayı sonrasında) el koydu. İstanbul’da bazı spor salonlarına ve bir stada adı verilmişti, onlar söküldü.

Artık öküz ölmüş, ortaklık bozulmuştu. Bu durumda Hakan ABD’ye, Fetullah’ın yanına tüydü. Halen orada yaşıyor.

Evet, Hakan yakın geçmişte AKP milletvekili idi. Dünya liderimizin spor alanındaki sağ kollarından biri olarak çalışırdı.

Fetullahçı Hakan milletvekilliğini bile ahlak dışı kazançlara alet etmişti.

Emin Çölaşan’ın yazısı