Emin Çölaşan: Dikkat ediniz, çok uzun süreden bu yana Afrin’i ağzına almıyor…

Dikkat ediniz, çok uzun süreden bu yana Afrin’i ağzına almıyor… Çünkü Afrin olayında İsrail yok, din unsuru yok. Ama Kudüs’te bol kepçe, baştan sona var! Önceki gece, onun parti sözcüsü Mahir Ünal televizyonda aynen şöyle dedi: “Biz eğer Kudüs’ü koruyamazsak, Mekke ve Medine’yi de koruyamayız.”

Mekke ve Medine hırsız ve namussuz Suudi şeyhlerinin toprağı. Sana ne Mekke‑Medine’den, oraları korumak senin işin mi? Bunların derdi Filistin, Kudüs, Mekke, Medine falan değil, olur olmaz her konuya din unsurunu sokup seçmen tavlamak ve son bir çırpınışla oy devşirmeye çalışmak.

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Hem İslam alemi, hem de Türkiye’deki milyonlarca dindar ve inançlı vatandaşımız bunları iyi bilsin, kendi üzerlerinden oynanan oyunları biraz olsun anlasın.

Emin Çölaşan’ın yazısı