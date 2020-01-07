Emin Çölaşan: Deniz aşırı ülkelerdeki hırsızlara bavulla para göndermenin hazin sonu

Recep Bey’in emriyle gönderilen ve her kuruşu Türk insanının cebinden çıkan bu paralar oralarda isyancılar, İslamcılar, kabileler ve aşiretler arasında güzelce yağmalandı!.. Ve bu bunun hesabı bu iktidardan hiçbir zaman sorulmadı. Devletin ve milletin trilyonları bu yolla hortumlandı!.. 21. yüzyılda deniz aşırı ülkelerdeki hırsızlara bavulla para göndermenin hazin sonu işte böyle oldu. Libya’da şimdi durum ne?.. Kimin kimi yönettiği belli değil. Çatışmalar ve iç savaş sürüyor.

Libya’da iş yapan şirketlerimiz kovalandı, alacakları yaz tahtaya al haftaya yöntemiyle iptal edildi… Milyarlarca dolar zarar ettik, milletin parasını o heriflere kaptırdık. Bunlar da yetmedi, şimdi o çatışmaların tam da göbeğine Mehmetçiği gönderiyoruz! Helal olsun!

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Emin Çölaşan’ın yazısı