Emin Çölaşan: Büyük miktarda para toplayacaksın ama nerelere harcadığını milletten gizleyeceksin

Sevgili okurlarım iyi anımsıyorsunuz, bu iktidar bundan bir süre önce Türkiye çapında yoğun bir bağış kampanyası başlattı:

‘Biz bize yeteriz Türkiyem!’

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Dünya liderimiz, partisinin genel başkanı ve aynı zamanda cumhurbaşkanı olan Recep Bey geçen akşam ekranlarda okuduğu yazılı metinde bu rakamın (eski para ile) iki katrilyona ulaştığını söyledi.

Burada hep sordum:

“Yahu sayın iktidar, sayın dünya liderimiz, topladığınız bu paralar ne oldu? Bunları hangi amaçla ve hangi alanda kullanıyorsunuz? Yani daha da Türkçesi, toplanan bu paralar nereye gitti, hangi kesimler yararlanmış oldu?”

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Ne yazık ki yanıt vermeleri hiçbir zaman mümkün olmadı.

Sen devlet, hükümet ve cumhurbaşkanlığı olarak böylesine büyük miktarda para toplayacaksın ama nerelere harcadığını, sana bağışta bulunan Türk Milleti’nden gizleyeceksin!..

Emin Çölaşan’ın yazısı